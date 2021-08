TREVISO - Scatta il Vax day di Ferragosto ad accesso libero. Domenica sarà in funzione solo il centro vaccinale dell'ex Maber di Villorba (dalle 8 alle 20). E qui verranno vaccinate tutte le persone con più di 12 anni che si presenteranno davanti alle postazioni per la prima dose, senza bisogno di prendere appuntamento. A causa dell'assenza di prenotazioni, invece, nello stesso giorno resteranno chiusi i Vax Point di Godega, Riese, Vidor,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati