Nutribullet Treviso Basket saluta Adrian Banks e a sorpresa anche Paulius Sorokas. La rabbia dei tifosi: «Un errore madornale»

TREVISO - Treviso Benetton Basket saluta Adrian Banks e Paulius Sorokas. La società trevigiana ha comunicato oggi, 15 giugno, di aver esercitato l'opzione di uscita prevista dai contratti per i due atleti per permettere alla nuova area tecnica di lavorare seguendo il proprio orientamento nella creazione della Nutribullet Treviso Basket 2023-2024. «Ringraziamo di cuore i giocatori Adrian Banks e Paulius Sorokas che resteranno positivamente nella memoria di società e tifosi per il prezioso e fondamentale apporto fornito in campo e fuori al nostro club nella scorsa stagione - affermano dal club - Auguriamo ad entrambi la migliore fortuna per la prosecuzione delle loro carriere sportive».

La rabbia dei tifosi

Esplode il rammarico dei tifosi soprattutto per il mancato rinnovo di Paulius Sorokas. In tanti coloro che hanno commentato la vicenda sui gruppi Facebook: «Ma come? Lui era l'unico da rinnovare». E ancora: «Sarà una grande perdita sia tecnicamente sia caratterialmente, ha avuto una costanza di rendimento pazzesco e un attaccamento alla maglia unico». «Un errore madornale», conclude qualcuno.