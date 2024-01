TREVISO - Dopo quello della stazione s i apre un nuovo cantiere lungo il Put. Gli automobilisti sono avvisati: da qui a luglio nella zona di Ponte della Gobba la circonvallazione esterna verrà “spostata” e ristretta, mantenendo comunque sempre le due corsie. Il rischio ingorghi, specie nelle ore di punta, è dietro l’angolo. Il cantiere è quello che porterà alla realizzazione del tunnel sotto viale Tasso e il Sile per collegare la rete della fognatura del centro storico, in via di espansione a partire dal quadrante di borgo Cavo ur , con il depuratore di via Cesare Pavese. Serviranno 6 mesi. Lunedì inizieranno i lavori preparatori. Il 5 febbraio, di seguito, partirà l’intervento vero e proprio.

NUOVA VIABILITA’

E parallelamente scatteranno anche le modifiche alla viabilità concordate tra Comune e Ats, la società del servizio idrico integrato. « La nuova fognatura nel centro storico è una sfida per il nostro territorio. L’intervento al Ponte della Gobba dà inizio alla fase cruciale – sottolinea Sandro Zampese, assessore ai lavori pubblici – e grazie alla collaborazione con gli uffici di Ats è stato messo a punto un piano volto a limitare i disagi ai cittadini e agli automobilisti » . Il cantiere occuperà l’area verde di viale Tasso. Questo tratto del Put verrà sostanzialmente traslato di un paio di metri verso il Sile. Il piano prevede infatti la costruzione di una corsia asfaltata che andrà a coprire provvisoriamente il fossato lungo la circonvallazione esterna della città. Ciò permetterà di “spostare” il Put, restringendo la carreggiata ma mantenendo sempre due corsie, in modo da consentire l’avanzamento dei lavori riducendo per quanto possibile il rischio di ingorghi. L’area sgambatura cani di viale Tasso verrà temporaneamente chiusa. Così come il passaggio pedonale verso Ponte della Gobba: l’attraversamento sul lato sinistro della carreggiata sarà possibile solo all’altezza del parcheggio Dal Negro. I pedoni non potranno più passare dalla parte dei giardinetti, ma solo da quella del Sile. Non si può fare altrimenti per gestire l’avanzata del tunnel in centro storico. « I lavori per la stazione di sollevamento dureranno sei mesi. Ma il Put non sarà mai interrotto: resterà sempre a due corsie – il punto fatto dall’assessore – per gestire al meglio la circolazione in questo periodo andremo a coprire provvisoriamente il fossato del vialetto, posizionando un tombotto, per poi ripristinare le cose alla fine dell’intervento. In sostanza, ci sarà un’altra corsia asfaltata al posto del fossetto che delimita il viale alberato sulla destra verso Ponte della Gobba » .

IL CANTIERE