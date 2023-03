ODERZO - Ha lottato per oltre otto anni contro il cancro, che alla fine ha avuto il sopravvento su Mireille Marchesin, 50 anni, mamma di un ragazzo di 17. Il suo sorriso si è spento la notte di mercoledì 29 marzo,lasciando nel dolore i familiari. Era il suo un volto piuttosto noto, a lungo aveva lavorato come commessa ai grandi magazzini Dal Cin Abbigliamento che si trovavano a Motta, di fronte alla strada Postumia, hanno chiuso alcuni anni fa. Il lavoro a contatto con il pubblico piaceva moltissimo a Mireille che era sempre disponibile, solare e gentile, pronta a dare consigliare gli indecisi per il meglio, senza mai essere invadente. «La nostra Mireille dicono i familiari aveva un bellissimo carattere, era solare, generosa, gentile». Aveva fatto parte anche del coro Alpes. Appunto circa otto anni fa si erano manifestate le avvisaglie del male che l'aveva colpita. Era iniziato come un cancro al seno e lei con grande coraggio, sostenuta anche dal suo immenso amore per l'unico figlio Filippo, aveva combattuto senza riserve. Purtroppo la malattia si era rivelata aggressiva e, malgrado le cure, si era diffusa sempre più. Fino appunto alla morte sopraggiunta pochi giorni fa. La sua è stata una lunga battaglia, portata avanti con tanta speranza.

Il funerale avrà luogo domani, sabato 1 aprile, alle 10.30 nel duomo di San Giovanni Battista, giungendo dalla casa funeraria di Gorgo, dove è possibile far visita alla defunta nelle giornate di venerdì e sabato. Dopo il funerale si proseguirà per la cremazione. Mireille Marchesin lascia la mamma, il figlio Filippo, il fratello Giorgio con Barbara, i nipoti Riccardo e Lorenzo. Per volere dei familiari eventuali offerte saranno devolute alla Lilt.