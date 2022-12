Tubercolosi, un caso al Liceo Duca degli Abruzzi: contagiato un insegnante, scattano i controlli su 150 persone, compresi gli studenti

TREVISO - Caso di tubercolosi nell'istituto Duca degli Abruzzi a Treviso. Il caso è stato riscontrato tra il personale docente della scuola superiore, come spiega una nota dell'Ulss che ha subito attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi: saranno eseguiti i test Mantoux nelle sei classi dove insegna la persona contagiata, fra gli insegnanti, nella famiglia e fra i contatti stretti. In totale sono 150 le persone che dovranno sottoporsi al test che, in caso di esito negativo, sarà ripetuto entro due o tre mesi.