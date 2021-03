Truffe online con falsi siti delle banche: denunciata banda di 11 persone

La Polizia di Treviso ha denunciato 11 componenti di una presunta organizzazione specializzata nelle truffe online ai danni di titolari di conti correnti di vari istituti utilizzando la creazione di portali graficamente identici a qualli normalmente praticati per le ordinarie operazioni di home banking.

L'indagine era iniziata alcuni mesi fa in seguito alla denuncia presentata da un cittadino, il quale aveva riferito di essere stato contattato via sms e via telefono da un sedicente funzionario della sua banca, che lo aveva invitato ad accedere al portale per verificare un potenziale accesso anomalo al suo conto corrente. Con l'immissione delle coordinate e le chiavi di accesso all'account personale del correntista, gli indagati avrebbero prelevato denaro per circa 50 mila euro, poi distribuiti su conti di vari soggetti ai quali gli investigatori sono tuttavia risaliti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA