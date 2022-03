Catturano un piccione e gli legano le ali con il nastro adesivo: «Atto di crudeltà»

TREVISO - Ancora un atto di crudetà nei confronti degli animali. Qualcuno si è divertito a catturare un piccione e a legargli entrambe le ali con lo scotch da pacchi. A denunciare l'episodio il capogruppo comunale della Lega a Ca' Sugana, Riccardo Barbisan in un post. Il consigliere ha trovato il povero animale in queste condizioni nel giardino di casa. «Non volava e tremava dalla paura - sottolinea Barbisan - perchè fare tutto questo al solo scopo di fargli del male? Con l'aiuto di un vicino di casa l'ho preso e portato alla Lipu. Ora i volontari stanno provvedendo a liberarlo e a sporgere denuncia contro ignoti». «Sono gesti questi - conlude Barbisan - che lasciano sbigottiti per la ferocia nei confronti di un animale che non poteva fare male a nessuno».