Stefanel: niente concordato si va verso amministrazione straordinaria

TREVISO - Il Tribunale di Treviso aveva concesso una proroga fino al 14 giugno per presentare il piano. Ma il board di Stefanel, riunito oggi mentre il titolo è stato sospeso in Borsa, ha preso atto «della mancata definizione di un accordo con i propri stakeholders, dell'attuale assenza di altri interlocutori interessati a supportare la Società nella formalizzazione dell'ipotizzata proposta concordataria e dell'impercorribilità di ipotesi autonome di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento complessivo». Da qui la rinuncia alla proposta concordataria e l'avvio dell'iter per l'amministrazione straordinaria tramite il deposito dell'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presso il Tribunale.

