Rapina Champagne pestando ristoratore e cliente: arrestato

MONTEBELLUNA - Un, nullafacente eperché accusato di delitti contro la persona e contro il patrimonio,nei confronti del proprietario di un noto ristorante del centro cittadino e di un avventore del locale.Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’arrestato ed altri tre suoi conoscenti, tutti stranieri, intorno alle ore 23.30 di ieri sera si sono presentati presso l’osteria “T’osti”, chiedendo di poter cenare, ma il cameriere si è visto costretto costretto a rifiutare i clienti poiché la sala era piena e la cucina stava per chiudere.Mentre i quattro stavano uscendo dal locale, con mossa fulminea, il 22enne ha aperto la vetrinetta frigorifera nella quale erano esposte in bella mostra numerose bottiglie di vino pregiato, ha afferratoe si è avviato velocemente all'uscita.Il furto però è stato notato da un cliente che ha immediatamente avvisato il titolare dell'osteria, il quale, dopo aver raggiunto il gruppetto ancora fermo nei pressi dell’ingresso del ristorante, ha chiesto ai quattro che gli venissero restituite le due bottiglie.Per tutta risposta il 22enne, dopo avereche si defilavano repentinamente, lo spintonava facendolo cadere per terra e lo. Subito, dall'interno del locale, un avventore è accorso in aiuto del proprietario del locale, ma anche lui è stato aggredito dal 22enne, con unaDopo avere colpito i due, il 22enne è scappato verso il centro di Montebelluna. Dall'osteria è stato subito chiesto l'intervento dei carabinieri, e nel giro di pochi minuti una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha rintracciato il malvivente nei pressi di piazza dall’Armi, mentre si stava togliendo la t-shirt, che essendo di colore rosso si prestava ad una facile individuazione.Le ricerche dei complici che detenevano la refurtiva, nonostante l’invio in zona di altre pattuglie, non hanno invece dato esito.Una volta condotto presso la Compagnia di Montebelluna, il 22enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Treviso.I due feriti sono stati medicati, se la caveranno con qualche giorno di prognosi.