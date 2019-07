Medicina all'ex Distretto: così l'Usl vuole creare il suo polo universitario

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Prima: accorpare i corsi di Medicina attualmente sparsi in varie zone della città; poi: portare a Treviso il corso di laurea completo, bissando così l'operazione già fatta con Giurisprudenza. Università di Padova e Usl 2 stanno lavorando a questo progetto e guardano con grande interesse ai movimenti in atto tra Fondazione Cassamarca e Ca' Sugana. I vertici dell'Usl sono molto interessati alla situazione dell'ex Distretto Militare, complesso dotato di spazi adeguati per ospitare aule,...