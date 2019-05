Gli negano lo status di rifugiato, giovane nigeriano aggredisce il medico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Unva in escandescenza e immobilizza un medico puntandogli una penna al collo come per volerlo soffocare. Subbuglio ieri alla. Sul posto sono subito interveniti i poliziotti che hanno bloccato il giovane africano che era fuori controllo. Poi si è scoperto che il giovane è andato in escandescenza perché non gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Quindi di fronte al diniego è entrato nell'ambulatorio dello psichiatra che lo seguiva da tempo, tenendolo per il collo lo ha costretto ad andare davanti alla commissione per convincere i commissari a riconoscergli lo status di profugiato. I poliziotti hanno atteso un attimo di distrazione del giovane e lo hanno immobilizzato.