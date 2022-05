Treviso incontra “Treviso”: in Comune il “gemellaggio” con l’omonima città brasiliana

TREVISO - Un “gemellaggio” speciale è quello andato in scena oggi in Comune a Treviso. Il sindaco Mario Conte ha infatti ospitato a Ca’ Sugana il primo cittadino di un'altra Treviso, ovvero l’omonima città brasiliana di 4mila abitanti che si trova nello stato di Santa Catarina (dove risiedono da decenni tantissimi italiani), nel sud del Paese. La maggior parte dei primi colonizzatori della Treviso brasiliana erano difatti migranti di lingua veneta provenienti dalla nostra regione. «Ringrazio il collega sindaco di Treviso Valerio Moretti e l'assessore a Cultura, Sport e Turismo Mauro Eloisio Fernandes per aver voluto creare questo bellissimo contatto con noi, tra l’altro unito ad un progetto di ricerca genealogica delle famiglie oriunde dal nome "Ma de que gente tu è? (de chi situ ti?)”. Un sentito ringraziamento va anche a Catia Dal Molin di Gens Turismo Genealogico na Italia per il suo impegno nel recuperare radici, creare ponti e contatti fra cittadini brasiliani con origini italiane e il nostro Paese».