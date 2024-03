CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - Bruno e Milena convolano a nozze: il matrimonio degli oriundi commuove Casale di Scodosia. La storia era iniziata ai primi del Novecento, quando Ermenegildo Borghesan nativo di via Sabbionara era partito alla volta del Brasile a cercar fortuna. Da allora, non aveva più fatto ritorno alla nativa Casale di Scodosia, paesino di cui aveva sempre parlato con nostalgia a figli e nipoti. Lasciare le proprie radici, oggi come allora, è difficile, ma a volte certi legami che sembrano interrotti possono riprendersi.

LE RICERCHE

Qualche tempo fa, il pronipote di Ermenegildo, il 33enne Bruno Borghesan Da Silva, ha intrapreso alcune ricerche anagrafiche per approfondire la storia della sua famiglia e avere la cittadinanza italiana. Per la legge, infatti, i discendenti degli italiani emigrati all'estero possono ricevere il passaporto. Le ricerche lo hanno portato proprio a Casale di Scodosia, paese dove Bruno ha deciso di sposarsi con la sua compagna. Milena Pizzi, 24 anni, è anch'essa di origini italiane, ma il suo albero genealogico porta all'Emilia. Bruno, Milena e il figlioletto Matthias sono arrivati qualche giorno fa nella Bassa per convolare a nozze, accolti dalla comunità casalese e dal sindaco Marcello Marchioro, che ha officiato ieri mattina, 26 marzo, il matrimonio civile e non si è tirato indietro con gli onori di casa.

Il principale desiderio di Bruno era vedere se qualcosa fosse rimasto della vecchia casa natale del bisnonno, che stando agli atti si trovava in via Sabbionara 6. «Mi sono messo di buona lena e ho capito che poteva trovarsi all'incirca dove oggi c'è il civico 470 spiega il sindaco Oggi abbiamo le numerazioni in base alle progressioni metriche e non sempre è facile capire. Siamo andati sul posto e abbiamo visto due casolari abbandonati vicino ad un'abitazione. Con sorpresa, c'erano i numeri 6 e 8. Avevamo trovato la casa di Ermenegildo. Fatalità, una delle strade laterali di via Sabbionara si chiama via Stentarole Borghesani, che secondo me indica un toponimo».

Tanta la gioia e commozione negli occhi di Bruno, che ora poteva "toccare con mano" la storia della sua famiglia e percorrere a ritroso le vicende che avevano portato Ermenegildo, ragazzo volenteroso, a emigrare in un altro continente e darsi da fare per un futuro migliore.

IL DESIDERIO

Oggi Bruno gestisce un ristorante di successo nella sua Francisco Beltrão (stato del Paraná) e vive una vita felice. Ma un domani potrebbe trasferirsi a Casale: «Ha già detto che vuole comprare il casolare e ristrutturarlo dichiara un felice Marchioro Cercheremo i proprietari nei prossimi giorni». Quanto alle nozze, tutto è andato per il meglio. I presenti in municipio hanno applaudito alla felicità dei giovani sposi e augurato loro una vita serena e ricca d'amore.