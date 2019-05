Treviso. La Lega prende tutto: 5 sindaci già in festa

di Paolo Calia

TREVISO Il solo dato dell'affluenza della notte elettorale (63,71%, leggermente meno del 2013 quando i votanti furono il 64,68% degli aventi diritto) porta i primi sindaci eletti e il primo comune commissariato. Nei sei comuni con una sola lista in lizza, quindi con un solo candidato, in cinque è stato superato il 50% dei votanti e quindi il quorum necessario per rendere valida l'elezione. Questo non vuol dire elezione automatica, ma quasi: potrebbe infatti verificarsi il caso che le schede bianche o nulle siano in numero...