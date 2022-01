Covid, contagi e mancanza di docenti, 11 presidi firmano la richiesta: «Meglio fermare le lezioni»

TREVISO - « Meglio sospendere le lezioni in presenza, attivando la didattica a distanza per due settimane dopo la fine delle vacanze di Natale, piuttosto di ritrovarsi a vivere una situazione ingestibile a causa dell’emergenza Covid e delle difficoltà correlate » . È questa, in sintesi, la richiesta avanzata da 11 presidi di altrettante scuole della Marca. Vorrebbe dire attivare la Dad per i 110mila alunni e studenti trevigiani da lunedì, giorno in cui dovrebbero tornare sui banchi, almeno fino al 24 gennaio. I dirigenti che hanno sottoscritto l’appello nazionale guidano 7 istituti comprensivi e 4 superiori. Gli Istituti comprensivi di Santa Lucia di Piave; Istrana; Susegana; Loria e Castello di Godego; Silea; Ponte di Piave e Cappella Maggiore. Più il liceo Giorgione di Castelfranco, l’istituto per geometri Palladio di Treviso, il liceo Marconi di Conegliano e l’alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA La direttrice scolastica del Veneto: «Studenti no vax, limitata...

LE ASSENZE

I problemi sono estremamente concreti. Lunedì le scuole della Marca rischiano di ritrovarsi con oltre 300 addetti in meno, tra insegnanti e personale Ata, a causa della sospensione di chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale. Vanno poi aggiunte le assenze di chi è positivo e deve rimanere in quarantena. Così come le malattie. Trovare tutti i supplenti necessari sembra una missione impossibile. Tanto che alcune scuole hanno già preparato dei piani che prevedono il taglio degli orari, con entrate posticipate e uscite anticipate. Il tutto mentre i contagi da Covid non si fermano, rendendo impossibile immaginare una riduzione delle classi messe in quarantena, con attivazione della didattica a distanza, appunto. « La scuola in presenza è fondamentale. Su questo non ci sono dubbi. Ma bisogna anche fare i conti con la situazione reale – spiega Letizia Cavallini, dirigente del Beltrame di Vittorio Veneto – lunedì potrebbero emergere nuove sospensioni tra il personale e altre comunicazioni di malattia. Più la necessità di sostituire insegnanti attualmente positivi » .

MASCHERINE FFP2