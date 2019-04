PADOVA - Gli uomini della Guardia di Finanza di Cittadella, con il supporto di colleghi da tutto il Veneto, hanno eseguito due ordini di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Padova nei confronti di due persone di 61 e 57 anni, due coniugi residenti nel trevigiano.



Sono indagati, insieme ad altri cinque, per bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte. Inoltre sono state eseguite, nelle province di Padova (in città, ad Abano Terme e Campo San Martino), Treviso (il capoluogo, Loria, Castello di Godego e Castelfranco Veneto), Verona (il capoluogo, Villa Franca di Verona e Sona) e Venezia (Mirano), sette perquisizioni nei confronti degli indagati e dei luoghi nelle loro disponibilità.



Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova hanno consentito di porre sotto sequestro 22 immobili (del valore complessivo di circa 3 milioni di euro), facenti parte di un complesso immobiliare e sottratti dalla procedura fallimentare, e altri sei immobili sui quali è stato apposto il vincolo cautelare a garanzia di debiti erariali per oltre 600.000 euro. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche 12 mila euro in contanti e un Rolex.

