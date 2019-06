Schianto mortale. ​«Ho sbagliato, ma io non sono un mostro»

di Valentina Dal Zilio

TREVISO - «Ho sbagliato, ma non sono il mostro che tutti descrivono. Quella sera non ho violentato Giorgia, e soprattutto non volevo uccidere nessuno... Mi creda, avvocato... Le dico questo perché ci vuole coraggio per scegliere di morire, ce ne vuole davvero molto, e io tutto quel coraggio non ce l'ho, e non l'ho mai avuto».Ospedale Ca' Foncello, secondo piano.incontra l'avvocato Fabio Crea. Lo ha appena nominato legale di fiducia. Il 21enne di Quinto, studente in economia, è in stato d'arresto, e se non fosse ferito sarebbe in carcere.