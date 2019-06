di Denis Barea

«Adesso hai finito di vivere. Fino a quando ti toccavo solo io andava bene, anche gli altri no». Qualche settimana prima del folle schianto in auto con l'ex fidanzata che lo aveva lasciato a gennaio, Christian Barzan è furioso per la gelosia. Il ragazzo, che 7 giorni fa in un raptus di follia ha lanciato la sua auto contro il veicolo guidato dalla 62enne Giuseppina Lo Brutto, morta sul colpo a causa dello schianto frontale, è infatti convinto che Giorgia lo abbia lasciato per un altro....