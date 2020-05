Perde il controllo dell'auto e finisce contro la recinzione: l'auto si accartoccia e lui muore schiacciato Foto

ha perso il controllo della vettura uscendo di strada e schiantandosi contro una recinzione

TREVIGNANO - Spaventoso incidente ieri, verso le 22.15, a Trevignano. Un uomo, R.B., 56 anni, residente a Trevignano, a bordo della sua auto, stava rincasano quando, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti,apposta per lavori in corso.L'uomo è morto praticamente sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo protratti a lungo dai sanitari del Suem 118 accorsi immediatamente sul posto dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso.L'incidente è successo in via Montebelluna. Il terribile botto ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto, oltre al personale sanitario del Suem 118, anche i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.Ai soccorritori è apparso subito chiaro che non c'era nulla da fare. Il 56 enne, uscendo di strada, ha sbattuto così violentemente contro la recinzione che il muso dell'auto si èe lui, all'interno dell'abitacolo,. Il 56enne non ha mai ripreso conoscenza.Sulle cause dell'uscita autonoma di strada indagherà adesso la polizia. Potrebbe essere stato un colpo di sonno, oppure un malore, a causare l'incidente mortale.