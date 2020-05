Auto finisce nel canale, i due ragazzi escono, si arrampicano e aspettano i soccorsi sul tetto

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Due ragazzi sono finiti in un canale di irrigazione dopo aver perso il controllo dell'auto sulla quale stavano viaggiando, che è uscita di strada. I due si sono salvati uscendo dall'abitacolo e salendo sul tettuccio dell'automobile stessa , attendendo lì l'arrivo dei Vigili del fuoco. Questi li hanno quindi trascinati fino a riva.



L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 22.30 di ieri a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone). Per cause che sono ancora al vaglio dei Carabinieri, l'auto con a bordo i due giovani avrebbe sbandato all'improvviso finendo nel canale del Consorzio Cellina-Meduna.



I due ragazzi sono stati trasportati precauzionalmente all'ospedale di Spilimbergo in ambulanza per accertamenti. Nello stesso tratto, esattamente un anno fa, in un incidente dalle caratteristiche simili, avevano perso la vita altri due giovanissimi della zona.