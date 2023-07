TREVISO - Baby gang in piazza Borsa. Un altro sabato di tensione nel cuore della città. Dove i minorenni si danno appuntamento via TikTok - perchè ormai Facebook è da matusalemme - per incontrarsi e scontrarsi. Ieri, verso le 17, erano in tanti, circa una sessantina, tutti radunati sotto i portici adiacenti al supermercato Pam. Schiamazzi, musica a palla e bulletti giovanissimi che si sfidavano con fare aggressivo, spalleggiati dalle proprie tifoserie. Una situazione “calda” che sarebbe potuta degenerare facilmente in una rissa.



I DOCUMENTI

A cambiare la musica, però, ieri pomeriggio ci hanno pensato gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Andrea Gallo. Ed è successo il finimondo. Gli agenti, infatti, si sono avvicinati ai giovanissimi, alcuni under 14enni, per identificarli. «Fammi vedere i documenti, prego» hanno chiesto alla marmaglia non meglio identificata. E loro hanno reagito in un fuggi fuggi generale, spintonando, facendosi largo con la forza e, in gran parte, dileguandosi. Un agente di polizia locale, nell’atto di inseguire proprio un 13enne in fuga, è caduto procurandosi lievi escoriazioni alla spalla che, però, non hanno richiesto cure mediche. Resta il fatto che l’ennesimo assembramento di baby gang avviene a due giorni dal vertice sicurezza in Prefettura che si è concluso con la decisione di presidiare piazza Borsa sette giorni su sette. 24 ore al giorno. Come? Con la stazione mobile dei carabinieri, le volanti della questura, le pattuglie della Guardia di finanza e della polizia locale. Ieri, come sentinelle del territorio, c’erano proprio gli agenti della locale. Che hanno speso il loro tempo, dopo aver controllato i ragazzini, a parlare con chi era rimasto di fianco al supermercato, una decina, poco più. Poi, si sono presi la briga di spostare da via Zorzetto i sanpietrini che si erano sollevati dalla pavimentazione. «Sabato scorso le baby gang che si trovavano in piazza li hanno usati come armi e hanno colpito un uomo alla fronte - dice l’addetto alla sicurezza all’interno del Pam - qui ormai la situazione è di tensione costante e i bulli sono sempre più giovani, dieci, undici, dodici anni». I residenti sono stanchi, così come gli esercenti. La piazza è diventata la nuova arena e i social sono i nuovi tam tam delle tribù urbane. È innegabile, perciò, che in piazza Borsa la tensione sia tornata a salire come dimostrano le minacce fatte al presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, affrontato da un giovane alterato con una bottiglia in mano, e la rissa scoppiata otto giorni fa, sempre di sabato.



I DATI

Il comandante della polizia locale, Andrea Gallo, precisa: «La caduta dell’agente in via Zorzetto è stata causata da un banale inciampo che fortunatamente non ha causato alcun danno all’operatore». Poi, tiene a sottolineare: «Anche oggi il comando di polizia locale ha garantito una massiccia e continuativa presenza sulla zona antistante il supermercato». Zona calda, diventata punto d’incontro per i giovanissimi che vi giungono soprattutto da fuori provincia. Il comandante ha già organizzato anche i servizi previsti per la prossima settimana. Infatti, conferma: «Nei prossimi giorni sono stati programmati specifici servizi come sta avvenendo da oltre un anno. Si consideri che solo nei primi sei mesi di quest’anno il comando ha garantito oltre 600 ore di vigilanza con servizi fissi in tutta la zona compresa fra via Zorzetto via Fiumicelli e i giardini di Sant’Andrea». Insomma, niente sarà lasciato al caso per riportare la percezione di sicurezza anche in piazza Borsa.