I John McEnroe e Bjorn Borg trevigiani. Andrea e Fabrizio vestono i panni delle superstar del tennis: «E' iniziato per gioco ma poi...» Videointervista

Per diffondere la cultura del tennis a Treviso hanno vestito i panni di due superstar della racchetta. Andrea Camarin, o meglio “AndreMcEnroe”, nei panni del ribelle e imprevedibile John McEnroe, storico rivale dello svedese Bjorn Borg, l’imperturbabile campione dal letale rovescio a due mani impersonato invece da Fabrizio Genovese, ossia “FabriBorg”. Si raccontano in quest'intervista, dall'inizio per gioco con lo scopo di diffondere la cultura del tennis tra i più piccoli, al successo fino ai progetti per il futuro.

Videointervista di Alfredo Baggio