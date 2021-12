Attivi da oggi tre punti tampone riservati allo screening scolastico, Benazzi: «Rispettate i requisiti d'accesso, non create code inutili»

TREVISO - Attivi da questa mattina tre punti tampone riservati allo screening degli alunni delle scuole elementari, secondarie e dei centri educativi per l'infanzia.

Ai tre Punti tampone, collocati a Conegliano, Casier e Castelfranco Veneto si accede solo esibendo la comunicazione del provvedimento scolastico inviato via mail dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nella fascia oraria indicata nel documento.

“I Punti tampone dedicati allo screening scolastico – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi – sono riservati solo ai bambini e ai ragazzi. Il personale scolastico effettuerà i test negli altri Covid Point messi a disposizione dall’Ulss 2. Abbiamo attivati i Punti tampone dedicati per ottimizzare il servizio, chiaro che le cose funzionano se tutti rispettano le regole: raccomando a tutti di non accedere ai Covid Point riservati al tracciamento degli alunni in ambito scolastico se non hanno i requisiti previsti, altrimenti rischiano di creare code inutili per venir poi rimandati indietro”.

I punti tampone riservati allo screening scolastico sono quelli di Conegliano, nel distretto socio sanitario di via Galvani (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18 e domenica dalle ore 8 alle ore 12), quello di Casier in zona industriale di via Mattioli (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20 e domenica dalle ore 8 alle ore 12) e quello di Castelfranco Veneto nel parcheggio della discoteca Melodi in via Staizza 63 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17 e domenica dalle ore 8.00 alle ore 12).