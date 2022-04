Mega vincita al SuperEnalotto a Spresiano: fortunato si porta a casa oltre 321mila euro

SPRESIANO - Quasi 322mila euro vinti al SuperEnalotto di ieri, per l’esattezza un '5+1' da ben 321.603,36 euro. E’ questa la mega vincita che ha baciato un fortunato “giocatore” trevigiano e la Tabaccheria di Stefano Brugnotto in via F. Baracca 28 a Spresiano. La vincita, nel caso specifico, è stata ottenuta attraverso il “gioco da tastiera” e segue un altro '5+1' raggiunto a Roma presso il punto vendita di Patrizia Ciannavei in Via Di Monteverde tramite “schedina 5 pannelli”. Sempre ieri, come confermato dall'Agenzia Agimeg, sono stati poi centrati al SuperEnalotto anche sette ‘5’ da 29.686,47 euro e cinque ‘4 Stella’ da 19.64, mentre nessun ‘6’ è stato registrato. Ora il jackpot per il prossimo concorso è pari a 189,1 milioni di euro, premio più alto in Europa davanti ai 27 milioni dell’Eurojackpot e ai 99 milioni dell’Euromillions. Negli Usa, invece, occhi puntati su Powerball e MegaMillions che mettono rispettivamente sul piatto 325 e 20 milioni di dollari.