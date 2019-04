Scomparso da casa, lo cercano nel fiume Monticano: si teme un suicidio

ODERZO - Un uomo, Marino Pillon, di Fontanelle, si sarebbe ucciso gettandosi nel fiume a Oderzo. Era sparito da casa dalla sera prima, e da allora è in corso la sua ricerca. La sua auto è stata ritrovata in via Sordello, a pochi passi dal fiume Monticano. Le ricerche si sono concentrate sul corso del fiume, con gommoni e sommozzatori dei vigili del fuoco. Opera anche un elicottero dei vigili del fuoco, oltre che i carabinieri e la protezioen civile del veneto.





Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico: Telefono Amico 199.284.284 Telefono Azzurro 1.96.96 Progetto InOltre 800.334.343 De Leo Fund 800.168.678

