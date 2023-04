Gli studenti dell'Agrario Sartor a Firenze incontrano Christine Lagarde, presidente della Bce

CASTELFRANCO - Una delegazione dell’Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto ha partecipato all’evento “Un dialogo Internazionale per connettere i giovani al futuro” organizzato dall’Osservatorio nazionale giovani editori di Firenze. All’evento ha partecipato Christine Lagarde presidente della BCE, Banca Centrale Europea, e il direttore del Corriere della Sera Fontana come moderatore tra la Lagarde e i ragazzi. La delegazione era composta dalla dirigente Dr.ssa Antonella Alban, il prof. Davide Tocchetto, Irene Marsura di 5BS, Elena Dal Toso 5BT, Filippo Durighetto e Alessandro Savignano di 5AT. I ragazzi hanno potuto dialogare con Christine Lagarde ponendole delle domande specifiche sulla relazione tra la BCE, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile anche in contesti di paesi in via di sviluppo o in seguito alla recente crisi dei prezzi agricoli generata dalla instabilità economica in seguito alla guerra in Ucraina. L’alunno Alessandro Savignano è stato selezionato dagli organizzatori per porre direttamente alcune domande alla Lagarde. All’evento hanno partecipato 500 studenti di alcuni stati Europei (Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Italia). L’incontro si è svolto a Firenze il 31 Marzo 2023 presso la prestigiosa cornice di Palazzo Corsini. Questo incontro rientra nelle attività organizzate dall’Osservatorio Giovani Editori, settore scuola, con il quale l’Ist. Sartor partecipa al progetto Quotidiano in classe (lettura settimanale di La Repubblica, il Corriere della sera e Sole 24 Ore.