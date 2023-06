TREVISO - Su mensole e scaffali fanno bella mostra bottiglie dalle varie regioni italiane e dal mondo. Su ogni tavolo, dei libri invitano l’avventore a sfogliare qualche pagina, magari in attesa della propria ordinazione. Vino e cultura - e, perché no?, cultura del vino - costituiscono il binomio all’insegna del quale riparte “Al Corder”. Il locale - quello originale, in via Palestro accanto a Ca’ dei Carraresi - ha appena ripreso l’attività, sotto l’egida diretta di Fondazione Cassamarca e con un rinnovato spirito. In fondo, un’operazione nel solco di quella “civiltà” della Treviso d’un tempo che, attorno ad un’ombra e a un cicchetto, faceva delle osterie luogo di socialità e di discussione, ben lontane da certe degenerazioni alcoliche di decenni più recenti. Il presidente di Ca’ Spineda, Luigi Garofalo, propone anche un altro riferimento: « Alle storiche brasserie francesi. Ma non intesa come imitazione da provinciali, bensì come esempio di attivazione culturale da cui imparare » .

Connubio tra vino e cultura, ecco com'è il nuovo Corder