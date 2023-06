Centodieci invitati per una serata in grande stile. È la cena di gala che ha celebrato i 100 anni dell'hotel Casa Bianca al Mare a Jesolo, la struttura acquistata nel 2020 da Mario Moretti Polegato e gestita dalla famiglia Menazza. Lunedì sera, per questo importante anniversario, Mister Geox ha invitato amici imprenditori, avvocati, docenti universitari con il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro e Rocco Benetton. Ma anche il governatore Luca Zaia e il gallerista Stefano Contini. E poi lo storico Egidio Bergamo. Il gran cerimoniere è stato lo stesso patròn, che ha personalmente accolto ogni singolo ospite per un evento sospeso tra glamour, arte, eleganza.



Aperto nel 1923, l'albergo è stato costruito con uno stile moresco come andava di moda in quegli anni, mantenendo poi nel tempo lo stile e gli inconfondibili colori bianco e azzurro. A spiccare nella hall recentemente restaurata, ma sempre nel rispetto della tradizione, sono i tratti del genio dello stilista giapponese Kenzo. Rinnovati, con lo stesso stile, anche la terrazza affacciata sul mare, dove trionfa la scultura di Igor Mitoraj e il ristorante Amarmio con lo chef Alessio Rigon per una cucina legata alla tradizione e un occhio all'innovazione. Come i piatti serviti lunedì sera, ispirati ai 100 anni dell'hotel e abbinati ai vini di Villa Sandi. Insomma: lusso, arte e qualità. A presentare la serata-evento la cantante Jo Squillo, che poi ha dato vita a un concerto con un repertorio di canzoni internazionali. Tanti i complimenti ricevuti da Mario Moretti Polegato, tra i quali hanno spiccato quelli del presidente Luca Zaia che ha anche ribadito come il turismo in Veneto sia la prima industria. «L'operazione attuata al Casa Bianca al Mare ha detto il presidente del Veneto è un'azione di rilancio che fa bene a tutta la regione. Polegato da buon visionario credeva in un sogno che ha raggiunto mettendoci la faccia e i mezzi». Incassati applausi e complimenti, mister Geox ha ribadito lo spirito di questa operazione. «Ci sentiamo custodi di un patrimonio culturale, questo è molto più che un hotel».



PROSSIMI INTERVENTI

Sullo sfondo rimane il restauro da completare entro 4 anni, con la nuova Spa nel rinnovato parco e nuove camere (dalle attuali 37 si passerà a 50) e la realizzazione di un club nella terrazza panoramica. Il progetto è già stato presentato all'amministrazione comunale. «Il rilancio e il recupero di questo hotel ha commentato il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti segue la nostra idea di rigenerazione urbana: così si alimenta la qualità e si fa crescere la città, eliminando anche situazioni spiacevoli». Emozionati i fratelli Igor e Daniel Menazza che gestiscono la struttura: «Per ogni albergatore gestire il Casa Bianca al Mare è un sogno, farlo con partner di questo calibro aumenta il prestigio». L'ultimo pensiero è stato per la mamma Marsica Menazza, scomparsa improvvisamente pochi giorni fa: «Era la colonna nella gestione dell'hotel, sicuramente sarà orgogliosa del risultato raggiunto».