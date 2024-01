CASALE SUL SILE - Per due volte ha spruzzato dello spray urticante nel giardino di un’abitazione di via Monte Nero a Casale sul Sile per infastidire il cane della famiglia che vi abita, una femmina di Akita di 7 anni. La seconda volta, però, l’uomo, tra i 60 e i 70 anni con indosso una mascherina chirurgica a coprire parzialmente il volto, ha finito per intossicare anche i proprietari, una coppia di ventenni e il loro figlio di appena sei mesi. Fortunatamente, dopo aver contattato il pronto soccorso che ha messo la famiglia in comunicazione con il centro anti veleni, non si è reso necessario il ricovero e non sono servite cure mediche particolari. Ma la paura resta, come affermato dalla madre del piccolo. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, a cui si è rivolto il padre del bambino per denunciare l’accaduto.

I militari di Casale sul Sile hanno raccolto il racconto della coppia e anche la descrizione di quell’uomo che ha srpuzzato quella sostanza urticante nel giardino della casa. Un primo raid è stato commesso circa tre settimane fa: il cane è rientrato in casa lacrimando e tossendo, ma l’effetto è passato dopo qualche minuto e nessuno dei familiari aveva avuto conseguenze. Il 31 dicembre la seconda visita. Stavolta, però, il padre del bambino mentre guardava fuori dalla finestra ha visto l’uomo allontanarsi in fretta. Una volta aperta ha subito iniziato a lacrimare e a tossire, sentendo bruciore fino ai polmoni. Lo stesso è accaduto alla compagna e dopo pochi secondi anche al figlio. A quel punto, preoccupati soprattutto per il piccolo, hanno chiamato il pronto soccorso e poi i carabinieri per mettere fine a queste visite. La denuncia è stata sporta formalmente ieri mattina nella stazione di via Giovanni Falcone.