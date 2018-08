Spari nella notte, trans colpito con il calcio della pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Colpi di arma da fuoco nella notte, vicino al cavalcavia dell'autostrada A27 a San Fior, sul posto la Volante del Commissariato di Conegliano.I poliziotti, intervenuti in estrema sicurezza, hanno rintracciato un, del coneglianese, il quale ha riferito che, mentre si stava recando in zona per esercitare l’attività di, era stato, cinquantenne del posto. La discussione avrebbe assunto toni più concitati, sino alla minaccia attraverso l’esplosione in aria di colpi di arma da fuoco, e alle lesioni, provocate alla vittima con unDopo un immediato giro di perlustrazione i poliziotti hanno individuato l’aggressore. L’uomo si è dimostrato subito ostile, minacciando anche i poliziotti di far uso dell’arma da sparo, e solo a seguito di intervento, eseguito in assoluta sicurezza, gli operatori di polizia sono riusciti a disarmarlo. L’uomo è stato dunquea P.U. e lesioni. Sono in corso indagini al fine di appurare l’effettivo motivo della lite.