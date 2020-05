Pusher arrestato mentre cede una dose di eroina a un ragazzo

CASTELFRANCO - Pusher bloccato dai carabinieri mentre sta cedendo una dose di eroina a un ragazzo. Ieri pomeriggio, mercoledì 27 maggio, nella frazione castellana di Villarazzo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato di vendita e detenzione di sostanza stupefacente, un cittadino marocchino 47enne, pregiudicato domiciliato a Castelfranco Veneto.



L'uomo è stato bloccato dai militari immediatamente dopo aver ceduto 3,5 grammi di eroina a un acquirente della zona. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, l'indagato è stato trovato in possesso di ulteriori 260 grammi di eroina, in parte suddivisa in dosi, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L'uomo è stato arrestato: ora si trova nel carcere di Santa Bona Treviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA