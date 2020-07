Senza auto e senza patente, andava a spacciare con l'autista: 44enne arrestato

CASTELFRANCO - Era senza patente e senza auto. Per spacciare, cocaina ed eroina, si faceva accompagnare dall'autista. A bloccare i traffici ben congeniati di un 44enne di Castelfranco Veneto, F.M., la scorsa notte, quella tra l'11 ed il 12 luglio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomoaìbile, che da tempo stavano indagando per contrastare il fiorente spaccio da lui gestito.



L'uomo, con precedeti penali alle spalle, è stato arrestato mentre cedeva, sotto lo sguardo dei carabinieri, alcune dosi di eroina e cocaina ad un 48enne della provincia di Padova. Una volta perquisito addosso all'uomo sono state trovate diverse dosi pronte allo spaccio.



L'autista, un 51enne dell'Alta padovana, è stato denunciato per favoreggiamento. Ultimo aggiornamento: 12:28