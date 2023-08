Casier. Sorpreso a vendere droga, nel suo alloggio trovato quasi mezzo chilo di cocaina: pusher in manette

CASIER (TREVISO) - Sorpreso ad acquistare droga ha cercato di seminare i carabinieri. Venerdì 25 agosto i militari a Casier hanno notato un 24enne albanese cedere della cocaina a un 31enne trevigiano. Quest'ultimo, non appena ha visto la gazzella, si è spaventato ed è fuggito in auto a tutta velocità.

Non è riuscito però a seminare i carabinieri che lo hanno raggiunto a casa sua sequestrano la droga.

Nel frattempo i colleghi perquisivano l'auto del pusher: c'erano tre dosi di cocaina e 265 euro in contanti, probabilmente i guadagni dello spaccio. Il giovane alloggiava in un B&B di Treviso dove i militari hanno identificato altri due albanesi di 23 e 30 anni, e trovato quasi mezzo chilo di cocaina, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento. I tre albanesi sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio, il 31enne trevigiano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.