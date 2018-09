Scende e non tira il freno a mano, â€‹l'auto si schianta: morta la moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Voleva solo dare un’occhiata a una casetta inerpicata sulle colline di Guia, a Valdobbiadene, su cui campeggiava un cartello di messa in vendita, e annotare il numero di telefono. Solo che si era. E l’auto ha cominciato a muoversi, a scendere verso valle e ad accelerare sempre più forte tanto era inerpicato, in quel punto, il declivio.Mentre lui cercava di raggiungerla, lei ha cercato di fermare la macchina. Inutilmente. Presa dal panico non è riuscita a fermare il veicolo che scendeva sempre più forte. L’unica cosa da fare era prendere il volante, cercare di sterzare per evitare di finire in un burrone. E così ha fatto per quasi due chilometri fino all’incrocio di Col San Martino, nel Comune di Farra di Soligo. Non c’era più strada, ma solo un muro