SILEA - Il buon compleanno arriva porta a porta, intonato a bordo dell'auto comunale, consegnato a domicilio nel weekend dalla viva voce di sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri per fare gli auguri ai cittadini che durante la settimana hanno compiuto gli anni. Il Tanti auguri a te in versione on the road al tempo del coronavirus e dell'hashtag #iorestoacasa a Silea da una settimana viaggia via megafono. Con gli auguri intonati a bordo dell'auto dal sindaco. O a turno dai suoi colleghi di giunta, che giungono a destinazione davanti al numero civico di ciascun festeggiato.



LA SPIEGAZIONE

«Abbiamo tutti bisogno di messaggi di positività. Nessuno di noi si salva da solo spiega il sindaco di Silea, Rossella Cendron In questi giorni in cui tutto è più complicato, una comunità unita è una comunità più forte. Anche se siamo distanti. Possono separarci una porta, un balcone, una strada, ma niente e nessuno potrà separare i nostri cuori. Dai momenti di difficoltà impariamo a tirare fuori il meglio». Detto fatto. Da qui l'invito al personale dell'anagrafe di scorrere le liste e di consegnare l'elenco dei compleanni della settimana. Così il sabato il giro degli auguri ha inizio. Con la lista dei festeggiati da raggiungere ma anche con la playlist di canzoni da dedicare a ciascuno di loro. Dal Cielo è sempre più blu di Rino Gaetano a Meraviglioso dei Negramaro, da La vita l'è bela di Cochi e Renato a Rinascerò, la canzone che Robi Facchinetti ha scritto per la sua Bergamo ferita. Ad oggi sono una decina i cittadini di Silea e delle frazioni che hanno scartato il buon compleanno arrivato a casa. Con il ritornello del Tanti auguri a te pronto a rimbalzare di terrazzo in terrazzo e di balcone in balcone una volta giunto davanti ai condomini. Per essere cantato in coro a sorpresa anche dai vicini di casa. Là dove non è possibile arrivare per questioni di orario gli auguri vengono fatti via telefono: «Ci ascoltiamo tutti per darci un po' di speranza ha ricordato il sindaco al megafono in uno dei tanti giri in auto Perché è vero che ora dobbiamo stare a casa, ma stando a casa salvaguardiamo la nostra salute che in questo momento è più importante della nostra libertà».



A DISPOSIZIONE

Tra gli ambasciatori del buon compleanno a domicilio a Silea ci sono anche il vice sindaco Silvano Piazza, l'assessore ai lavori pubblici Ilenia Canzian, l'assessore alle politiche sociali Francesco Biasin e il consigliere Simone Schiavon: «Siamo stati inondati di messaggi di speranza dai nostri cittadini ricorda il sindaco Ho detto loro che passerà anche questo momento difficile. Ce la faremo a superarlo pur ballando dai balconi e restando a distanza. Basta rispettare le direttive. E ora stare a casa è la cosa più importante. È un atto d'amore».

Alessandra Vendrame © RIPRODUZIONE RISERVATA