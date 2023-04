SILEA (TREVISO) - Piano comunale delle Antenne, il sindaco Cendron opta per una programmazione condivisa. «Decideremo insieme ai cittadini». Armonizzare la salute e l'efficienza di un comune non è mai banale. Per questo la giunta Cendron ha pensato di condividere con i residenti scelte che avranno chiare ricadute nel futuro. L'amministrazione comunale di Silea presenterà domani alle 20.30 al Centro culturale Tamai di via Roma il piano delle antenne comunale. «Si tratta di un nuovo strumento che rappresenta un segno di attenzione per il territorio» conferma il sindaco Rossella Cendron.



DISCIPLINA E CONDIVISIONE

Attraverso il piano delle antenne e del regolamento ad esso collegato si individuano, si pianificano e si disciplinano le aree in cui possono essere installate le antenne dei gestori di telefonia mobile. Per Silea, che fino a oggi non ne era provvista, è stato redatto dai tecnici specializzati di Contarina Spa. A conclusione di un periodo di analisi dello stato di fatto del territorio, l'amministrazione ha definito una situazione ritenuta ottimale. È stata sancita la minore esposizione possibile per le aree sensibili (come scuole, asili, case di riposo) ed è stato prescritto che l'installazione di antenne avvenga, in via preferenziale, su aree di proprietà pubblica al fine di avere un controllo più stringente sulle installazioni. La presentazione alla cittadinanza rappresenta il primo passaggio di un iter articolato: dopo averlo adeguadamente illustrato al pubblico il Piano delle Antenne e il regolamento saranno adottati dal Consiglio Comunale e poi pubblicati per 30 giorni. In questo periodo e nei successivi 30, per un totale dunque di due mesi tondi, chiunque potrà presentare osservazioni; seguirà l'invio alla Regione Veneto per la valutazione ambientale strategica e, ottenuto il parere della Regione, potrà essere quindi approvato dal Consiglio e successivamente pubblicato nell'albo pretorio del Comune. Trascorsi ulteriori 15 giorni il piano diventa quindi efficace.



TUTELARE I SITI SENSIBILI

«Dotare il Comune di Silea di un Piano antenne vuole essere da un lato un segnale di attenzione per la salute e il benessere dei cittadini -ribadisce il sindaco- per questo l'orientamento che abbiamo voluto dare cerca di tutelare i siti più sensibili come asili, scuole e case di riposo. Dall'altro lato vogliamo sia garantita una adeguata copertura di rete in tutto il territorio, indispensabile per lavorare e studiare». L'idea di Silea è cercare di armonizzare le due esigenze evitando il fiorire selvaggio di antenne. «Per questo vogliamo privilegiare l'installazione in aree pubbliche. La programmazione -questa è la novità- verrà condivisa con la cittadinanza, affinché possa esserci sintonia rispetto alla gestione di una tematica importante per il territorio e che va adeguatamente approfondita».