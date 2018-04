“Infami, infami, infami”: sfregio al monumento dei partigiani

di Claudia Borsoi

VALDOBBIADENE - Violato, nell'anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il monumento ai partigiani della brigata Mazzini a Mariech, sul monte Cesen.Infami infami infami la scritta nera, in stampatello maiuscolo e a caratteri cubitali, vergata sopra alla lapide che ricorda i caduti per la libertà. L'amara scoperta è stata fatta ieri mattina, 25 aprile, da una delegazione dell'Anpi di Valdobbiadene salita in quota per commemorare i partigiani e deporre dei fiori.«È vergognoso prendersela con un monumento che ricorda i caduti» afferma Luigi Polegato dell'Anpi valdobbiadenese e consigliere del direttivo provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Dura condanna anche da parte del sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, avvisato del fatto: «Quanto accaduto non meriterebbe nemmeno un commento, perché commentando si dà solo visibilità al gesto e a chi l'ha fatto». Non è la prima volta che il monumento di Mariech viene sfregiato. «Questa è l'ottava denuncia per atti vandalici ripercorre Polegato - L'ultima volta fu pure scritto infami infami infami, ma in rosso. Era il 25 aprile 2015»...