PORTOBUFFOLÉ (TREVISO) - Il centro di Portobuffolè diventa set cinematografico : d a ieri mattina al lavoro tecnici, carpentieri e operai per le riprese del film di Giacomo Campiotti dedicato a Ennio Doris, imprenditore e fondatore di Banca Mediolanum, scomparso nel 2021. Il cambio di scenografia è evidente nei negozi di Portobuffolè , che rievoca no un’atmosfera di decenni ormai passati , quando Doris (1940-2021) era bambino. L’ex Farmacia di Piazza Beccaro, chiusa nel 1970, è stata trasformata in un negozio di alimentari per il film. L’attuale negozio di sartoria di fronte al Municipio sarà invece un piccolo bar. Anche un antico edificio sarà messo in scena come l’abitazione di Ennio Doris.



L’USCITA

“C’è anche d omani ” e prodotto da Movie Magic International , uscirà nei primi mesi del 2024. Campiotti ( “Braccialetti Rossi” e “La Sposa” ) ha iniziato le riprese a Milano lo scorso 25 settembre: tempo fa, a l Fontego di Portobuffolè, l’agenzia Mira Project aveva condotto un casting per le comparse del film , e si erano presentate circa 400 persone. Tra i partecipanti sono stati scelti due giovani che interpreteranno Ennio Doris in diverse fasi della sua vita, inclus e infanzia e giovinezza : tra di loro il vittoriese Daniel Santantonio, classe 1999, che sarà Ennio Doris da giovane, mentre Massimo Ghini sarà il Doris adulto. Fo ndamentale che gli interpreti fossero veneti per poter parlare il dialetto locale.