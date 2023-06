COLBERTARDO (TREVISO) - Ci sono attività che, visti i turni massacranti, sicuramente non favoriscono l’attività sessuale, soprattutto se a gestirle sono delle persone che nella vita formano una coppia. Ma, come recita un adagio, “a mali estremi, estremi rimedi”. È quello che devono aver pensato Stefania Rasera e il marito Claudio De Faveri che dal 2005 sono subentrati, nell’ottica della continuità familiare giunta in sessant’anni alla terza generazione, nella gestione dell’Osteria 1962 di Colbertaldo. I coniugi hanno appeso sulla porta del locale un cartello simpatico ed eloquente al tempo stesso che recita così: «Siamo andati a fare l’amore, riapriamo sabato 1° luglio». Il cartello è apparso martedì 27 giugno ed ha immediatamente catturato l’attenzione non solo degli avventori abituali, ma anche di passanti occasionali.

Il cartello di chiusura per ferie: «Siamo a fare l'amore»

Raggiunto al telefono, Claudio De Faveri ha così commentato la simpatica iniziativa: «Da tempo sognavamo di prenderci qualche giorno di vacanza, ma i nostri clienti ci supplicavano di non farlo, perché per loro il nostro locale è un punto di ritrovo e di socializzazione importante - spiega Claudio che prosegue - quel non andate in ferie che ci ripetevano, è stato lo spunto per il cartello ironico che abbiamo appeso». L’intento dei coniugi è stato perfettamente centrato perché, se sul far ferie si poteva obiettare, sull’andare a fare l’amore ben pochi, a parte una sana invidia, avranno da ridire. Ma dove sono andati Stefania e Claudio per quella che loro stessi hanno definito una seconda luna di miele? «Abbiamo scelto Napoli, che ha tutti i requisiti per una perfetta fuga romantica. Pochi giorni che ci dedichiamo per ricaricare le pile per poi tornare ai nostri affezionati clienti e a tutti quelli che varcheranno le porte del nostro locale». Non resta che augurare buone ferie a Stefania e Claudio che con la loro originale idea potrebbero aver reso esplicito quello che un po' fanno tutti, perché, inutile nasconderlo, in ferie oltre che per respirare l’aria del mare o della montagna, ci si va anche per ritrovare quell’intimità che la routine quotidiana troppo spesso ci ruba, facendo diventare per tante coppie il sesso una chimera.