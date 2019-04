Frontale tra due auto all'incrocio: morta donna, un bambino ferito

VOLPAGO - Una donna morta, ferite un'altra donna e un bambino: è il bilancio dell'incidente frontale tra due auto avvenuto verso le 15.30 a Venegazzù di Volpago del Montello all'incrocio tra via Gasparini e via Spineda nei pressi della chiesa. Sul posto i Vigili del fuoco di Montebelluna e la polizia locale. A perdere la vita B.I., 71 anni, che viaggiava in auto con la figlia M.C. di 32 anni traspo rtata con l'elisoccorso in codice 3. Nell'altra vettura viaggiava una famiglia, pare con due bambini, uno dei quali, di sette anni, portato in codice 2 (urgenza) a Treviso. Un'altra persona è stata ricoverata d'urgenza a Montebelluna.

