TREVISO - I prezzi dei capannoni nuovi calano di oltre il 10%. Ma nell’area della superstrada Pedemontana, in particolare tra Spresiano e Villorba, si va in controtendenza. I prezzi dei negozi, invece, salgono anche fino al 3,3%. Soprattutto a Treviso. È questo, in sintesi, l’andamento evidenziato dall’ufficio studi del gruppo Tecnocasa per quanto riguarda il mercato degli immobili industriali e commerciali. «È sicuramente la logistica a predominare nelle richieste a livello regionale – si sottolinea – in particolare nelle province di Padova e Verona, ma anche nelle aree industriali di Treviso nord e sud c’è ricerca di capannoni produttivi e logistici». L’offerta in realtà non manca. Oltre alle recenti montagne russe dei prezzi, anche questo ha inciso sul crollo fino al 10,7% del costo dei capannoni nuovi nella Marca nella prima metà dell'anno scorso. E non si tratta di un dato rimasto isolato. Anche i prezzi per l’acquisto di stabili usati hanno visto una flessione, precisamente dell’1,2%.

Sviluppo immobiliare rallentato, i nodi

«Le operazioni di sviluppo immobiliari sono rallentate a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. Le uniche in corso sono realizzate su commissione – fanno il punto da Tecnocasa per quanto riguarda l’ambito dei capannoni industriali – Il nuovo si vende tra i 650 e i 700 euro al metro quadrato. L’usato a 500 euro al metro quadrato. E si affitta tra i 36 e i 48 euro al metro quadrato all’anno». E la logistica? «Ricerca spazi superiori a 2mila metri quadrati, altezze di almeno 6 metri e mezzo, presenza di area di carico e scarico, bocche di carico, anello antincendio – specificano – ci sono aziende di produzione che hanno acquistato gli spazi per ampliare. Le zone più appetibili sono quelle interessate dal passaggio della Pedemontana, Spresiano, Villorba, Montebelluna, e tra i cinque e i dieci chilometri dall’autostrada A27». Non a caso proprio qui sono state registrate richieste in crescita dal punto di vista economico. Per un capannone nuovo a Spresiano e Villorba si toccano picchi tra gli 800 e i 1.000 euro al metro quadrato.

Il punto su negozi e uffici

L’altra faccia della medaglia sono i negozi. In questo caso nella prima metà dell’anno scorso i prezzi hanno continuato a salire. Si parla di un più 3,3% per i locali nelle vie di passaggio della città di Treviso. Un andamento in parte bilanciato da una sostanziale stabilità degli affitti. «Continua la ricerca di spazi commerciali da affittare fuori dalle mura, possibilmente posizionati in strade come viale della Repubblica, via Montello e viale Monte Grappa – è il punto – i canoni di locazione fuori dalle mura si aggirano sui 144 euro annui al metro quadrato. Nell’ultimo anno sono state aperte prevalentemente attività di servizi, abbigliamento, ristorazione e somministrazione». Per comperare un negozio nel centro di Treviso oggi si arriva a dover sborsare 3.500 euro al metro quadrato. L’affitto è sui 720 euro al metro quadrato. A Fiera e nella zona di viale Luzzatti i prezzi si attestano tra i 1.150 e i 1.200 euro. E poi a scendere: nell’hiterland si resta tra gli 850 e i 1.000 euro. Di pari passo, poi, si assiste a una ripresa del mercato degli uffici, che aveva subito un brusco rallentamento a causa dell’emergenza Covid. «Si cercano soluzioni nella prima periferia della città, facilmente raggiungibili e con aree di parcheggio – concludono dall’ufficio studi – si acquista tra i 600 e gli 800 euro al metro quadrato e si affitta a 96 euro al metro quadrato all’anno. All’interno delle mura si cercano solo uffici di rappresentanza».