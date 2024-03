Sciopero, a Treviso quasi 3mila lavoratori dei supermercati incrociano le braccia

di Mattia Zanardo

TREVISO - Hanno incrociato le braccia oggi, 30 marzo, nel giorno precedente alle festività di Pasqua e Pasquetta proprio per lanciare un messaggio forte. Anche nella Marca è scattato lo sciopero di una giornata dei dipendenti della grande distribuzione organizzata, indetto a livello nazionale: i sindacati di categoria Filcamas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil stimano un'adesione media intorno al 30-35% tra i quasi 3mila addetti in provincia, ma con punte anche del 100% come nel caso del supermercato Lidl di Conegliano, dove si sono fermati tutti i dipendenti costringendo il punto vendita a rimanere chiuso.

Alla base della mobilitazione, la rottura delle trattative con Federdistribuzione, l'associazione delle principali insegne di supermercati e di altre catene di vendita di prodotti non alimentari, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto ormai dal 2019.