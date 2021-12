Schianto tra tre auto ed un furgone in Postumia: ferite tre persone

PONZANO VENETO - E' di tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto stamattina, venerdì 24 dicembre, intorno alle ore 10.30 lungo Via Postumia Romana a Ponzano Veneto, all'altezza di Via dell'Indipendenza. Il sinistro ha coinvolto quattro mezzi, un furgone e tre auto, di cui una ha terminato la propria corsa in un fossato colmo d'acqua a bordo strada. Complesse le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Treviso, intervenuti sul posto con l'autogru e l'autompompa insieme al Suem 118 e all'elisoccorso di Treviso Emergenza. Difficoltà soprattutto per liberare l'automobilista rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto nel canale. Forti poi i disagi al traffico veicolare in tutta la zona.

