Scabbia nella scuola di Volpago. Salgono a due i casi, contagiati due fratellini

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Salgono a due i casi di scabbia nella scuola di Volpago. Infetto anche il fratellino del bimbo che l'ha contratta. A confermarlo l'azienda sanitaria che sottolinea che tra i due fratellini ci sia stata l'infezione. Ma, proprio perché all'interno dello stesso nucleo famigliare e a stretto contatto, l'Usl 2 Marca trevigiana ha anche sottolienato come non attiverà misure di sanità pubblicà. Nel mentre sono stati controllati anche tutti gli altri alunni della classe ma nessuno di loro ha avuto sintomi legati alla scabbia. Continuano comunque le pulizie degli ambienti intensificate.

Che cos'è la scabbia e come si trasmette

La scabbia è una malattia della pelle causata da un parassita, l'acaro della scabbia, che provoca lesioni arrossate e intensamente pruriginose nelle zone dove si localizza scavando cunicoli nella cute. Il parassita si riproduce velocemente e passa da uomo a uomo attraverso il contatto prolungato. Il prurito è più forte di notte. Le zone prevalentemente interessate sono le superfici laterali delle dita, i polsi, i gomiti, le ascelle, la linea della vita, le cosce, l'ombelico, i genitali, la parte inferiore delle natiche, l'addome, i contorni esterni dei piedi.