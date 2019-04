Mistero a San Fior: 81enne trovata ​senza vita in garage dal nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FIOR (TREVISO) - Una donna di 81 anni è stata trovata morta nel garage di casa dal nipote, arrivato sul posto perché non riusciva a rintracciarla telefonicamente. La vittima,, abitava in via Sile. La scoperta nel giorno di Pasqua, poco dopo le 12. Secondo le prime ipotesi la donna potrebbe essere stata travolta dalla propria auto, lasciata con il freno a mano non inserito. Tuttavia alcuni dettagli non convincono: il corpo sarebbe stato supino, una posizione innaturale, inoltre in casa alcuni cassetti sarebbero stati aperti. Sulla vicenda indagano carabinieri e polizia scientifica.