Schianto tra due auto all'incrocio: ferito un conducente. Il 28enne finisce all'ospedale

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Schianto all'incrocio tra due auto: 28enne ferito. E' ricoverato all'ospedale ma fortunatamente non rischia la vita il conducente e della Volkswagen Polo coinvolta nell'incidente successo stasera, 4 agosto, a San Biagio di Callalta. Illeso invece il 20enne alla guida dell'altra vettura coinvolta, una Opel Corsa.

La collisione è avvenuta poco dopo le 20 all'incrocio tra via Postumia Est e via Prati. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri di Silea, intervenuti con un pattuglia per eseguire i rilievi e gestire il traffico. Oltre a loro, sul posto sono intervenuti ambulanza e vigili del fuoco.