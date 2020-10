SALGAREDA - Gravissimo incidente ieri sera alle 22.45 a Salgareda in via Pizzochera; un'auto è finita nel fosso, morto un ragazzo di circa 22 anni, feriti gravi due giovani di 22 e 29 anni ricoverati in rianimazione, altri due feriti meno seriamente.

Ultimo aggiornamento: 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA