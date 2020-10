Sente odore di fumo mentre guida la Mercedes a Gpl: accosta e l'auto prende fuoco

VICENZA - Alle 8.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Pasubio nei pressi della rotonda dell’Albera a Vicenza per l’incendio di un’autovettura alimentata a gas GPL: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente mentre stava percorrendo la strada in direzione centro ha sentito odore di fumo, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati dalla vicina sede, hanno spento l’incendio, che continuava ad essere alimentato da una perdita di gas proveniente dal sottoscocca della berlina Mercedes SLC 280. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’auto sono durate circa un’ora.

