Addio Romana, la matriarca veneta della pasta del Greenwich Village. Il saluto sul New York Times

di Maria Chiara Pellizzari

ASOLO - Aveva imparato l'arte ad Asolo, dov'era nata, e, nuora del fondatore del celebre pastificio, si è spenta la scorsa settimana all'età di 85 anni. La notizia, diffusa dal, ha raggiunto anche il sindaco Mauro Migliorini.«Perdiamo un simbolo della nostra tradizione enogastronomica- dichiara Migliorini- Ricordo quando c'era stata la prima rimpatriata degli asolani nel mondo nel lontano 1995, e la incontrai». Da New York Romana aveva deciso di partecipare al momento d'incontro: «Voleva rivedere il suo paese d'origine da cui mancava da molti anni», ricorda Migliorini. «Era molto conosciuta e seguita a New York ma anche nel nostro borgo, nella sua azienda compaiono i manifesti di Asolo, per sua scelta- continua il sindaco- Romana era rimasta legata alle sue origini e all'identità asolana. Attraverso il successo dell'attività di famiglia amava portare il nome della nostra città, simbolo d'eccellenza, nel mondo».Romana Marin, questo il nome da nubile era nata il 29 agosto 1932 in Italia, ade nel 1960 sposò Gino Raffetto, figlio di Marcello, il fondatore delaperto nel 1906 al Greenwich Village. Un'attività in cui si vendeva anche la salsa rossa, che gli italoamericani considero una prelibatezza. Sono trascorsi 112 anni e Raffetto's continua a preparare e vendere ben sedici tipologie di pasta, diventando un pastificio che ha fatto la storia a New York.