Rinnovo carte d'identità, il Municipio di Zero Branco aperto anche di sera per contrastare le lunghe liste d'attesa

ZERO BRANCO (TREVISO) – Municipio aperto anche di notte per fare le carte d’identità, tagliando le liste d’attesa. L’idea funziona. La conferma arriva dal Comune di Zero Branco. Ieri, 29 giugno, il servizio anagrafe è rimasto aperto in via straordinaria anche dalle 17 alle 22.40. E alla fine 80 persone hanno colto l’occasione per rinnovare il proprio documento. Non c’era bisogno di prenotare: l’accesso è stato mantenuto libero. «Pronti per le ferie? Se serve rinnovare la carta d’identità, si può fare anche di sera», aveva annunciato il sindaco Luca Durighetto. E così è stato. Una cosa non da poco se si pensa che in questo periodo in alcuni Comuni, come il caso di Treviso, si è costretti ad attendere pure due mesi per ottenere l’appuntamento per il rinnovo della carta d’identità. A Zero Branco è anche possibile fare la fototessera usando una postazione collegata direttamente agli uffici. La tempistica è chiara: «Dopo l'appuntamento, la carta d'identità elettronica verrà consegnata nel giro di 6 o 7 giorni direttamente al domicilio dichiarato». E ora si è pronti a replicare l’apertura straordinaria del servizio Anagrafe di sera e di notte. «A fronte delle richieste – conclude Durighetto – siamo pronti a organizzare altre giornate ad hoc».